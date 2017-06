Estádio Nacional acolhe mais uma acção doMIX GYM

O Ginásio MIX GYM, com sede em S. Gabriel, em parceria com os seus clientes, promove este sábado, pelas 17h30, no Estádio Nacional 12 de Julho, a II edição de exercícios físicos Aeróbicos e Anaeróbicos, com vista a potenciar a saúde física dos santomenses.

Depois do sucesso que foi a edição pilota no Parque Popular, este sábado, a caravana do MIX GYM estará nas pistas do Nacional 12 de Julho, rejuvenescendoos participantes com alguns exercícios cardíaco, tonificação muscular, abdominais e alongamentos.

A entrada é franca, mas a pontualidade é o requisito fundamental para garantir um lugar nesta secção de exercícios,disseminado por esta academia, que vem promovendo as suas acções no arquipélago, com diversas actividades despertando atenção dos santomenses para a necessidade da pratica desportiva.

Dê mais vida à sua vida fazendo presente!

Gil Vaz