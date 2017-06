Praia Cruz regressou às vitórias frente a lanterna vermelha

O campeão nacional, Sporting de Praia Cruz, de Adriano Eusébio, regressou este domingo às vitórias, ao vencer em casa a Trindade, por 3-0, em jogo da sexta jornada.

Depois de dois jogos sem vencer, um empate e uma derrota, a equipa de Eusébio conseguiu responder às expectativas do público, catapultando com este resultado no gráfico classificativo.

Resultados da sexta jornada:

Praia Cruz vs Trindade (3-0),

Neves vs Aliança Nacional (2-1),

Folha Fede vsCorreia (2-1),

UDRA vs Caixão Grande (2-0),

UDESCAI vsRiboque (2-1),

Monte Café vs Bombom (1-3).

Classificação:

1º Neves, 6 jogos, 13 pontos,

2º Folha Fede, 6/12

3º Caixão Grande, 6/10

4º Aliança Nacional, 6/10

5º Praia Cruz, 6/10

6º UDRA, 6/9

7º Monte Café, 6/8

8º Riboque, 6/8

9º Correia, 6/7

10º Bombom, 6/7

11º UDESCAI, 6/5

12º Trindade, 6/1.