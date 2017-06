Trio da frente vence

Os três primeiros classificados do segundo escalão de futebol nacional, ganharam este final de semana, e deixaram o Palmar mais longe.

Resultados da 6ª jornada da SEGUNDA DIVISÃO:

Palmar vs Seis de Setembro,2-3,

Guadalupe vs Ribeira Peixe,6-0,

Amadora vs Ôque-del-rei,1-1,

KêMorabezavs Santana,1-1,

Boavista vs Sporting de ST,2-7.

Classificação

1º Sporting, 6 jogos/16 pontos,

2º Guadalupe, 6 /16

3º Seis de Setembro, 6/16

4º Palmar, 6/12

5º Santana, 6/7

6º Boavista, 6/7

7º KêMorabeza, 6/7

8º Ribeira Peixe, 6/4

9º Amadora, 6/3

10º Ôque-del-rei, 6/1.

Gil Vaz