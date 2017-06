Palmar põe fim a onda vitoriosa do Sporting

Desportivo de Palmar regressou este final de semana aos triunfos, depois de três jogos sem vencer, ao bater o até então imparável, Sporting de São Tomé, por 3-2, em desafio da oitava jornada.

A escorregarde-la dos “leões” não foi bem aproveitada pelos militares de 6 de Setembro, que marcaram passos na recepção aos sulistas de Ribeira Peixe, empatando a uma bola, numa partida onde os forasteiros até poderiam vencer, não fosse a ingenuidade dos seus atacantes.

Já o Guadalupe que dividia a segunda posição com os militares tirou o melhor proveito do deslize do Sporting, saltando para liderança da prova, com triunfo no clássico diante de Santana, 2-1.

Nos outros desafios, Boavista perdeu de forma expressiva em casa,ante a turma de Amadora, por 5-2; e Kê Morabeza repartiu pontos com a Ôque-del-rei, 1-1.

Resultados da oitava jornada:

Palmar vs Sporting,3-2,

6 de Setembro vs Ribeira Peixe, 1-1,

Guadalupe vs Santana,2-1,

Boavista vs Amadora, 2-5,

Kê Morabeza vs Ôque-del-rei, 1-1,

Classificação:

1º Guadalupe, 8 jogos/20 pontos,

2º Sporting, 8/19,

3º 6 de Setembro, 8/18,

4º Palmar, 8/16,

5º Santana,8/8,

6º Ribeira Peixe, 8/8,

7º Kê Morabeza, 8/7,

8º Boavista,8/6,

9º Ôque-del-rei,8/5,

10º Amadora,8/5.

Gil Vaz