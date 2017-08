Seleccionador nacional de STP admite favoritismo dos Camarões

O seleccionador da selecção nacional, AA, Gustavo Clemente admite o favoritismo dos Camarões para o desafio a contar para a primeira mão da primeira pré-eliminatória do CHAN-2018, Quénia, deste sábado no Estádio Nacional 12 de Julho.

O técnico nacional reconhece toda vontade nacional em querer ver o país na próxima eliminatória da competição, mas sem receio e demagogia, sublinhou que a turma nacional parte em desvantagens.

“Sem nenhum receio e sem nenhuma demagogia São Tomé e Príncipe parte em desvantagem, porque estamos a falar do campeão de África. Estamos a defrontar os Camarões numa fase em que estamos em construção, por isso diria que temos desequilíbrio de 30/70%”.

Mesmo limitado, com um plantel composto por muitos jogadores que qualquer experiência internacional, e sabendo do poderio do adversário, o técnico nacional promete montar uma equipa para honrar o seu público.

“Vamos honrar o facto de jogamos em casa”.

STP-Camarões está agendado para este sábado, pelas 15h00, no Estádio Nacional 12 de Julho.

Henrie Martins