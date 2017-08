Selecção nacional defronta Camarões na estreia no CHAN

A selecção nacional de futebol defronta este sábado, no estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense, a congénere dos Camarões, para a primeira pré-eliminatória do CHAN, noQuenia-2018.

As duas selecções chegam a esta fase, com historial diferente nas provas internacionais, STP com pouco mais de seis participações em eliminatórias regionais, sem qualquer título internacional quer da CAF como da FIFA, e actualmente figura no lugar 176ª posição do Ranking da FIFA.

Já o adversário é considerado um dos melhores conjuntos do continente africano de sempre, conquistado cinco Campeonatos Africanos de Futebol, uma Taça Olímpica, sete participações em Mundiais da FIFA e recentemente participou pela primeira vez na Copa das Confederações.

Quanto ao Ranking FIFA, destaca-se no lugar 36ª posição no ranking da FIFA.

De reforçar que este será o primeiro jogo de sempre entre as selecções para uma prova internacional.

O desafio que será dirigido por contingente equato-guineense que chegou esta quinta-feira à capital santomense está a ser aguardado com muita expectativa no seio dos santomenses, que querem ver em acção, quatro anos depois, uma selecção formada apenas por jogadores que actuam nos campeonatos nacionais.

Henrie Martins