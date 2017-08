Patrice Trovoada rendido a selecção nacional

O Primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, que assistiu na tribuna presidencial a derrota de STP diante dos Camarões, este sábado, por 2-0, no jogo a contar para a primeira mão da preliminar de acesso ao CHAN-2018, mostrou-se bastante satisfeito com o que viu e confiante no futuro da selecção nacional.

“Eu creio que nós assistimos a um bom jogo, embora a selecção perdeu, mas não há nenhuma razão para nós não acreditamos nesta selecção. É uma selecção bem composta por muitos jovens que foram convocados, por isso é motivo de bastante esperança”.

Trovoada que seguiu atentamente o desenrolar do desafio, sublinhou que a selecção nacional demostrou que tem muito potencial e jovens com talentos, e que até poderíamos ter marcado um golo neste desafio, para a justiça no placard.

O chefe de executivo ressaltou que ainda é preciso algum trabalho para começamos a ter o bom resultado.

“No geral foi um bom jogo. Mas temos que continuar a trabalhar e a investir nestes jovens e os resultados melhores virão”.

Henrie Martins