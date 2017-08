Foi preciso forte influência dos parceiros de Portugal (FADU) e do Brasil (CBDU) para a Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe (FDU-STP) torna-se membro da FISU (Federação Internacional do Desporto Universitário).

Solidários com a federação académica santomense, que por razões burocráticas viu abortada a sua participação no congresso, os responsáveis de Portugal e Brasil assumiram a responsabilidade de defender os direitos dos jovens santomenses, que mesmo a distância viram a sua federação torna-se num dos mais novos membros da FISU, na 35ª Assembleia deste organismo, realizada esta semana.

Sem palavras para expressar o sentimento que antes era de frustração e agora é de júbilo, o presidente da federação santomense, Telmy Dênde, limitou-se apenas a agradecer os irmãos portugueses e brasileiros, pela brilhante advocacia.

Henrie Martins