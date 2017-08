Selecção nacional já está nos Camarões

A selecção nacional de futebol já se encontra nos Camarões, onde jogará no sábado,19, a segunda mão da preliminar para o CHAN do Quénia-2018, diante da congénere camaronesa que venceu por 0-2, no jogo da primeira mão, na capital santomense.

A turma nacional deixou esta quinta-feira a noite o país, com o destino aos Camarões, onde no sábado, terá a difícil tarefa de vencer e eliminar os “Leões Indomáveis” que gozam de uma vantagem de dois golos fracturados no solo santomense, no confronto da primeira mão.

Vencer e eliminar os Leões seria estabelecer um novo máximo, não pela passagem, mas sim pela vitória, uma vez que a selecção nacional nunca conseguiu triunfar fora de portas, desde que começou a experimentar o futebol internacional, em 29 de Junho de 1976.

O jogo que terá início às 15h locais, menos uma hora em São Tomé e Príncipe, será vivido com muita intensidade, uma vez que o xadrez nacional terá um forte apoio nas bancadas, por parte de um grupo dos amigos de futebol naquele país, assegurou uma fonte próxima da federação santomense.

De sublinhar que na véspera da partida, a comitiva foi recebida no Palácio do Governo, por chefe do executivo, Patrice Trovoada.

Henrie Martins