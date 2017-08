Líder desloca ao terreno do aflito no reatar da prova

A bola retorna este final de semana aos principais campos do futebol no arquipélago, para o cumprimento da 14ª jornada do principal escalão, com o líder, UDRA, a deslocar ao terreno da UDESCAI.

Depois da paragem para os jogos da selecção nacional diantedo Camarões, para as preliminares do CHAN-2018, no Quénia, com a dupla derrota nacional, por 2-0, a emoção do melhor futebol da ilha regressa este final de semana com jogos aliciantes.

Calendário da 15ª jornada:

Sábado:

UDESCAI vs UDRA

Folha Fede vs Caixão Grande

Praia Cruz vs Aliança

Domingo:

Monte Café vs Trindade

Neves vs Riboque

Bombom vs Correia.

Henrie Martins