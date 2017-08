Guadalupe poderá fazer festa da promoção já este final de semana

O Desportivo de Guadalupe poderá fazer já este sábado a festa da subida ao principal escalão, caso vença os militares de 6 de Setembro, perante o seu público, no Boca de Inferno, em jogo da 16ª jornada.

Tudo está a ser preparado para que o objectivo seja alcançado já este sábado. Mas, não se antevê um desafio nada “amigável” para os lobatos, que terão pelo caminho o 6 de Setembro, que ainda está na corrida pela promoção.

Quem estará bem atento a este duelo, é o Sporting de São, que também poderá beneficiar do possível desaire dos militares, para deixar tudo mais fácil rumo ao nacional da primeira divisão.

Nesta ronda, os leões de São Tomé visitarão o reduto de Kê Morabeza.

Para além destes jogos, a ronda 16 terá mais três atracões, Amadora vs Ribeira Peixe; Palmar vs Santana; e Boavista vs Santa Margarida.

Calendário da 16ª jornada:

Guadalupe vs 6 de Setembro

Kê Morabeza vs Sporting de São Tomé

Boavista vs Ôque-del-rei

Palmar vs Santana

Amadora vs Ribeira Peixe

Henrie Martins