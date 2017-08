Lobata vai acolher 2ª edição da marcha pela saúde

Já está definido a próxima Região que ira sediar a segunda edição da marcha pela saúde, Lobata foi o local escolhido, avançou o Director dos Desportos Angélico Santos.

Depois de Mé-Zóchi, agora será a vez de distrito centro-norte sediar a marcha pela saúde, no próximo Outubro do ano em curso, agora com o lema “lutar contra problemas climáticos”, grifou Angélico Santos, no final da marcha deste final de semana.

Para além de sensibilizar a população para a prática das actividades físicas regular, o evento servirá também para chamar a tenção dos residentes locais e não só, sobre a necessidade de estancar este fenómeno, que vem assolado o distrito e o país.

Henrie Martins