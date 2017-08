Os três primeiros vencem no reatar da prova

O trio da frente, UDRA, Caixão e Neves, entrou a vencer no reatar da prova, deixando tudo como antes.

Os conjuntos que fazem parte do pódio do principal escalão, não poderiam ter o melhor recomeço do que este, vencendo os respectivos adversários, UDRA na deslocação ao reduto da UDESCAI (2-4), Caixão em casa de Folha (1-2) e Neves em casa diante do Riboque (2-1), conservando desta forma às respectivas posições.

Ainda nas ondas da vitória, destacam dois emblemas de Mé-Zóchi, Trindade que foi vencer fora Monte, por 0-2, e o Bombom que venceu Correia perante o seu público, por 1- 0.

Já o campeão em título, Praia, teve um reatar com sabor amargo, ao empatar em casa com o conjunto de Aliança (1-1).

Resultados e classificação da 14ª jornada:

UDESCAI vs UDRA, 2-4,

Folha vs Caixão,1-2,

Praia vs Aliança,1-1,

Monte vs Trindade,0-2,

Neves vs Riboque,2-1,

Bombom vs Correia, 1-0.

1º UDRA, 29

2ºCaixão,27

3ºNeves 27,

4ºPraia,24

5ºFolha,23

6ºAliança,18

7ºTrindade,17

8ºRiboque,16

9ºBombom,16

10ºCorreia,12

11ºUDESCAI,12

12ºMonte,11

Henrie Martins