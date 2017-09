Otótó campeão de honra

Otótó sagrou-se este final de semana o campeão da Divisão de Honra, ao perder no terreno do Diogo Vaz, por 3-0, mas beneficiando da derrota caseira da Cruz vermelha diante do Marítimo de Micolo, por 1-0.

Resultados:

Diogo Vaz vs Ototo, 3-0

Cruz Vermelha vs Marítimo de Micolo, 0-1

Varzim vs Conde, 3-1

Santa Margarida vs Andorinha, 1-1

Classificação:

1ºOtoto 31

2ºMicolo 25

3ºCruz Vermelha 24

4ºAndorinha 21

5ºDiogo Vaz 19

6ºConde 19

7ºSanta Margarida 18

8ºPorto Alegre 13

9ºVarzim 13

Henrie Martins