Sporting sagra-se campeão com deslize do Guadalupe e 6 de Setembro

Sporting de São Tomé sagrou-se este final de semana o campeão da segunda divisão, ao golear o Palmar, por 4-1, na jornada em que o segundo, Guadalupe, e oterceiro, 6 de Setembro, empataram fora de portas, Santana, 2-2, e Ribeira Peixe, 0-0, respectivamente, deixando a “matemática” para a última jornada.

Parabéns Sporting. Foi sem dúvida uma época excepcional para os Leões de São Tomé, que com todo o mérito, sucede ao Neves, como o campeão do segundo escalão.

A festa foi feita na tarde mágica diante do Palmar, que foi neutralizado, por expressivos 4-1.

Até o triunfo não era necessário para confirmar o título, uma vez que os seguidores, Guadalupe e 6 de Setembro, fizeram questão de perder pontos nas respectivasdeslocações ao Sul da ilha.

Guadalupe que precisava vencer para continuar a depender de si, foi empatar no terreno de Santana, 2-2, para desespero do seu treinador, António Rosário, que não quis acreditar com o que aconteceu em Cantagalo, uma vez que já tinha o triunfo no bolso, mas uma distracção defensiva, custou o empate.

O estrago só não foi pior, porque os militares de 6 de Setembro, que também estão na corrida por esta vaga, escorregou na deslocação ao campo de Ribeira Peixe, ao empatar a zero, deixando tudo em aberto para última jornada.

Nos outros jogos, Amadora e ôque-del-rei confirmaram a sua presença na versão de 2018 do nacional da 2ª divisão, ao vencerem, Boavista (2-0) e Kê Morabeza (1-0), relativamente.

Classificação

1º Sporting, 42

2ºGuadalupe,36

3ºSeis de Setembro, 35

4ºPalmar, 28

5ºSantana,23

6ºRibeira,21

7ºAmadora,18

8ºÔque-del-rei,14

9ºKê Morabeza,11

10ºBoavista,9

Henrie Martins