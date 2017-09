UDRA com mão dura e Caixão isola-se a segunda posição

UDRA de Angolares venceu de forma convincente, este domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, o campeão em título, Praia Cruz, por 4-0, consolidando à liderança da prova, na jornada em que o Caixão Grande isolou-se na segunda posição, ao vencer de forma tangencial a UDESCAI, por 2-1-

UDRA e Caixão foram os grandes vencedores da 15ª jornada, no que concerte abriga pelo título.

A formação de Angolares recebeu e venceu de forma contundente o Praia, por 4-0, agravando ainda mais a crise que se vive no seio dos Leões-do-mar, que ficarão órfão do seu campo, nos próximos quatro jogos.

Quem parece está a viver o melhor momento da época, é o Caixão, que somou mais um triunfo, desta feita sobre a UDESCAI, por 2-1, e isolou-se no segundo posto, a dois pontos do líder.

Nas outras partidas, Riboque sofreu em casa para vencer Monte, por 3-2; Neves voltou a perder fora, desta vez no terreno de Correia, por 3-2; Aliança no clássico com o Bombom, venceu por margem mínima, 1-0; e nodérbi do Mé-Zóchi, Trindade e Folha, não foram além do empate a uma bola.

Classificação

1º UDRA, 32

2ºCaixão,30

3ºNeves 27,

4ºFolha,24

5ºAliança,23

6ºPraia,23

7ºRiboque,19

8ºTrindade,18

9ºBombom,16

10ºCorreia,15

11ºUDESCAI,12

12ºMonte,11

Henrie Martins