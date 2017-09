Otótó festeja título no dérbi local

Otótó festeja este final de semana a conquista do primeiro título da sua história, defrontando a vizinha Santa Margarida, no dérbi aguardado com muita expectativa.

Com a consagração da Ototo, resta saber agora, quem ficará com a segunda vaga, Cruz Vermelha ou Micolo, que defrontarão os últimos classificados da presente temporada, Porto Alegre e Varzim.

Ainda para esta última jornada, entrarão em cena, Conde e Diogo Vaz.

Henrie Martins