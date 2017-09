Campeão pode comprometer briga com Caixão

O campeão nacional, Sporting de Praia Cruz, pode por em causa este domingo, em jogo da 16ª jornada, a sua possibilidade de continuar na corrida ao título, caso perca pontos na recepção ao Caixão Grande, e UDRA de Angolares neutralize Aliança Nacional.

Depois do líder, UDRA, onde o resultado foi uma lástima, 4-0, agora é a vez do segundo classificado, Caixão, testar também a estrutura do campeão, que se não acordar pela vida, poderá dizer precocemente adeus a briga pelo título.

As equipas chegam ao duelo separadas por seis pontos, 30/24, com vantagens para os rapazes de Mé-Zóchi.

Quem poderá aproveitar para alargar a sua vantagem, é a UDRA, em virtude da derrota de Caixão.

Ainda para esta ronda, será jogado mais quatro jogos, Neves vs Bombom; UDESCAI vs Trindade; Folha Fede vs Riboque; e Monte Café vs Correia.

Henrie Martins