Encontra-se aberta a inscrição para as equipas de futsal feminino para participarem no ll Torneio relâmpago “Alda Espírito Santo”, organizado pela Ministério da Juventude e Desportos/ Direção dos Desportos, em parceria com a Câmara Distrital de Água Grande.

Local das inscrições: Direção dos Desportos

Limite de equipas: Até 12 equipas

Máximo de jogadoras por equipa: 15 jogadoras

Data limite de inscrição: dia 13/09/2017 quarta feira

Informações: os jogos terão lugar no salão de jogos do Ex.Snecia e a final no Parque Popular.

Pretende -se com esse torneio relâmpago prestigiar o dia da mulher Santomense, incentivar a prática do futebol feminino no seio das mulheres e principalmente homenagear a poetisa e figura histórica Santomense “Alda Espírito Santo”