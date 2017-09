Militares “escoltam” Leões para frustração de Guadalupe

Os militares de 6 de Setembro foram os grandes vencedores da última jornada do escalão secundário, conseguindo a promoção ao principal escalão do futebol nacional, com o triunfo diante de Santana, por 3-2, para desespero do Guadalupe, que mesmo vencendo o campeão Sporting, por 4-1, não conseguiu regressar ao principado.

Tem dia em que a vitória, ainda por margem elevada, não vale, e assim foi a última jornada para o Guadalupe, que mesmo esmagando o Sporting de São Tomé, por 4-1, viu o seu objectivo cair por terra, com o triunfo do 6 de Setembro por margem tangencial (3-2) sobre o Santana.

Assim sendo, regressam à principal Liga Nacional, Sporting e 6 de Setembro, com 42/40 pontos, respectivamente.

Quanto a despromoção para Divisão de Honra, as coisas já estavam arrumadas a entrada para a 18ª e última jornada, com Boavista e Kê Morabeza sentenciados.

No cumprimento de calendário, Boavista foi “triturada” em casa por Ribeira Peixe, por 1-4, e KêMorabeza despediu-se com triunfo convincente diante da Amadora, por 3-0.

No jogo sem história, Palmar foi neutralizado em casa por Ôque-del-rei,1-4.

Resultados da 18ª Jornada:

Boavista vs Ribeira, 1-4

6 de Setembro vs Santana, 3-2

Guadalupe vs Sporting de ST, 4-1

Palmar vsÔque-del-rei, 1-4

KêMorabezavs Amadora, 3-0

Classificação:

1º Sporting, 42

2º Setembro, 40

3ºGuadalupe,39

4ºPalmar, 28

5ºRibeira,23

6ºSantana,23

7ºAmadora,18

8ºÔque-del-rei,17

9ºKê Morabeza,14

10ºBoavista,9

Henrie Martins