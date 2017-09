Cruz Vermelha acompanha Otótó nos festejos

Otótó festejou este final de semana a conquista do título da Divisão de Honra, com triunfo por 3-1, diante de Santa Margarida, na jornada em que a Cruz Vermelha confirmou a promoção ao escalão secundário, com goleada sobre Porto Alegre, 0-3.

Quem ficou desapontado com o triunfo da Cruz, foi o Micolo, que viu inviabilizado o seu sonho de regressar ao segundo escalão, mesmo vencendo Varzim, por 2-1.

Henrie Martins