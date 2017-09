Briga dos leões e acertos de contas nas meias da taça

Joga-se este final de semana as meias-finais da taça de São Tomé e Príncipe-série São Tomé, com Sporting de Praia Cruz a defrontar o Sporting de São Tomé e a UDRA de Angolares a acertar as contas com Aliança Nacional, no Estádio Nacional 12 de Julho.

O país vai parar este final de semana para assistir a escala a final da prova domestica, por parte dos emblemas, Praia Cruz, Sporting ST, Aliança Nacional e UDRA.

O sorteio que teve lugar na pretérita segunda-feira, no Centro de Estagio da Federação, na presença dos dirigentes dos emblemas, prescreveu para sábado, o desafio entre leões, Leões-do-mar e Leões de São Tomé, num duelo onde as partes dividem o favoritismo, segundo os representantes, que acreditam numa boa partida de futebol, onde quem errar menos, seguirá em frente.

Já para o outro jogo, que terá lugar no domingo, o sorteio ditou Aliança-UDRA, naquele que será o terceiro encontro da temporada entre as formações, com vantagem para turma de Pantufo, que empatou (1-1) e venceu (0-1), para frustração dos Angolares, que avistam neste duelo, a forma de “desforrar” dos desareis do campeonato.

Contudo a UDRA já está avisada do que pode fazer o conjunto de Aliança, que tem no trabalho em equipa, o seu maior escudo.

Ainda ficou decidido no acto, que a organização dos jogos estará na responsabilidade da FSF, que agendou-os para o 12 de Julho.

De sublinhar que na Região Autónoma do Príncipe, RAP, já estão na final, as equipas de Porto Real e UDAPB.

Henrie Martins