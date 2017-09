País acolhe em Dezembro 1ª Feira do Desporto

Dentro de três meses o país vai acolher pela primeira vez a Feira do Desporto, um evento desportivo promovido pela sociedade civil, em parceria com Chuto, Ministério da Juventude e Desporto (Direcção dos Desportos), Ministério da Educação Cultura Ciência e Comunicação (Gabinete Coordenador do Desporto Escolar) e Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe, com o propósito de mostrar as crianças, jovens e adultos a trajectória do movimento da prática desportiva existente no país, seu historial e os demais benefícios do desporto, que por sua vez auxilia o público-alvo a encarrar os desafios da vida com outra perspectiva.

O evento que terá lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Nacional 12 de Julho, contará com a participação das demais federações e associações desportivas existentes no país, onde através de exposição, aulas, demostrações, documentário sobre os ídolos do desporto nacional, será mostrado aos presentes o historial do desporto santomense, onde os mesmos também serão sensibilizados sobre a crescente necessidade da prática desportiva regular, como o veiculo de prevenção contra as doenças crónicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial e colesterol).

Ainda na Feira, todos os participantes serão chamados a honrarem com a sua responsabilidade social, entregando na portaria um quilo de produto não perecível ou peças de roupas, que no final serão recolhidos e entregues as instituições que cuidam de pessoas que ajudaram a erguer este país (centro de dia e asilo), mas que devidas as adversidades da vida estão entregues às referidas instituições.

Mas, tudo isso só será possível se houver o envolvimento de todos, desde os governantes até um simples cidadão, passando pelos bancos, empresas, operadoras de telecomunicações, ONG`s e associações, sublinhou o presidente da Comissão Organizadora, Gil Martins.

“Nós acreditamos que podemos ter no desporto no nosso “ouro negro”, caso consigamos despertar o gosto pela sua prática regular, mas como fazer isso? É preciso a realização de vários eventos desportivos, de modo a bater sempre na mesma tecla. O desporto pode nos ajudar a combater o fenómeno do menino de e na rua; marginalização; prevenir contra as doenças crónicas não transmissíveis; e também servirá como ocupação de tempo livres das nossas crianças e jovens, que por si só representam mais de60% da população nacional. Lembremos, uma sociedade saudável é uma sociedade produtora”- reforçou-o.

Martins que acredita no bom senso dos seus conterrâneos quando são accionadospor causa nacional, aproveitou para agradecer as federações a associações desportivas que se mostraram disponíveis para participarno evento e alguns parceiros já firmados, apelando aos que ainda não deram a sua contribuição, que ainda poderão fazê-la, ligando para os seguintes terminais, 9872923/9948288/9911008/ 2222311 ou entrando em contacto por meio da página oficial da feira na rede social facebook (Feira do Desporto de STP).

Feira do Desporto/Henrie Martins