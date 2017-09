Comissão Organizadora da FDSTP reúne com COSTP e CNJ

Depois de reunião com vários parceiros, a semana finda foi a vez da Comissão Organizado do evento em larga escala, 1ª Edição da Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe, FDSTP, encontrar com o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, e Conselho Nacional da Juventude, CNJ.

Os encontros foram separados, mas o objectivo foi o mesmo, dar a conhecer as instituições as linhas mestras que norteiam este evento, que terá lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro, no Estádio Nacional 12 de Julho, sublinhou o presidente da comissão, que considerou de positivo os encontros.

“Foram dois encontros positivos, onde abordamos com os líderes o historial do evento, a metodologia a utilizar para atingir os objectivos espelhados e o ponto da situação quanto a organização”.

“Saímos muito feliz, porque vimos engajamento dos mesmos, em colaborar cada um na sua área para a materialização da Feira, que assume o cariz nacional, e não da Comissão Organizadora. Espero que todos os santomenses possam ver este evento, como algo que trará de forma directa e/ou indirecta, resultados satisfatórios para todo o país” -enalteceu responsável.

Segundo a Comissão, esta semana será reservada aos encontros com as federações e associações desportivas, terça e quinta.

Para aqueles que ainda não deram a sua contribuição, poderão fazê-la, ligando para os seguintes terminais, 9872923/9948288/9911008/ 2222311 ou entrando em contacto, por meio da página oficial da Feira na rede social facebook (Feira do Desporto de STP).

Feira do Desporto/Henrie Martins