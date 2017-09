Caixão e Angolares cedem pontos no clássico de Yon Gato

Terminou com repartição de pontos (1-1) o clássico de Yon Gato, entre Caixão Grande e UDRA de Angolares, referente a 17ª jornada.

Depois dos desaires na última jornada, os dois da frente, Caixão Grande e UDRA de Angolares, 2º/1º colocados, respectivamente, voltaram a marcar passos, ao empatarem-se a uma bola, no jogo grande da jornada.

Os forasteiros foram os primeiros a mexer com o placard, fazendo 0-1, decorridos primeiro terço de jogo, por intermédio do Ivonaldo, que num cabeceamento, não deu as mínimas ao Galay.

A vantagem dos Angolares resistiu até ao mesmo período, mas da etapa complementar, quando o juiz da partida avistou uma infracção dentro da grande área dos sulistas, e assinalou uma grande penalidade, cobrada com êxito, por suspeito de costume, o internacional santomense, Maque.

Resultados

Caixão vs UDRA, 1-1

Correia vs Folha,0-0

Intervs Monte,2-3

Riboquevs UDESCAI, 3-1

Trindade vs Praia, 3-3

Aliança vs Neves, 2-1

Classificação

1º UDRA, 33pontos/17 jogos

2ºCaixão,31/17

3ºNeves 30/16

4ºPraia,28/16

5ºFolha,26/17

6ºAliança,24/16

7ºRiboque,23/17

8ºTrindade,20/17

9ºCorreia,19/17

10º Inter,16/17

11º Agrosport,14/17

12ºUDESCAI,13/16

Henrie Martins