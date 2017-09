Agrosport ameaça Inter e já vê UDESCAI lá em baixo

Agrosport Monte Café conseguiu este final de semana, uma importantíssima vitória no que diz respeito a luta pela sobrevivência, ao bater fora de portas o Inter de Bombom, por 2-3, em jogo da 17ª jornada.

Monte Café deu este final de semana, um soco na crise, e ganhou fôlego na luta pela permanência, ao vencer no terreno do Inter de Bombom, por tangencial 3-2.

Com este resultado, o Agrosport deixou a última posição em troca com o xadrez da UDESCAI, que foi perder no terreno de Riboque, por 3-1, e encurtou para dois pontos, a distância para a primeira equipa acima da linha de água, Inter de Bombom, o adversário da jornada.

Resultados

Caixão vs UDRA, 1-1

Correia vs Folha,0-0

Inter vs Monte,2-3

Riboque vs UDESCAI, 3-1

Trindade vs Praia, 3-3

Aliança vs Neves, 2-1

Classificação

1º UDRA, 33

2ºCaixão,31

3ºNeves 30,

4ºPraia,27

5ºFolha,26

6ºAliança,24

7ºRiboque,20

8ºTrindade,19

9ºCorreia,19

10º Inter,16

11º Agrosport,14

12ºUDESCAI,13

Henrie Martins