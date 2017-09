Praia Cruz não aproveita o desperdiço dos três da frente

O campeão, Sporting de Praia Cruz, deixou escapa este final de semana, em jogo da 17ª jornada, achance de se incorporar no trio da frente, ao empatar a três bolas, no terreno da Trindade.

Foi uma tarde de loucos, no jogo entre Trindade e Praia Cruz, com as equipas a empatarem a três bolas, para o desespero da claque da praia, que viu esfumar a hipótese de terminar a ronda 17 na terceira posição e encurtar para três pontos a distância para o líder UDRA, que tinha marcado passos na véspera, no terreno do segundo, Caixão Grande.

Marcaram para a Trindade, Abnilson (3 e 22) e Gastão (31). Já para os leões-do- mar, fracturaram Zé (28), Jocy (30) e Sabino (45).

No capítulo da disciplina, o desafio ficou manchado por três expulsões, Chichimba e Na (Trindade) e Zé (Praia Cruz).

Resultados da 17ª jornada:

Caixão vs UDRA, 1-1

Correia vs Folha,0-0

Inter vs Monte,2-3

Riboque vs UDESCAI, 3-1

Trindade vs Praia, 3-3

Aliança vs Neves, 2-1

Classificação

1º UDRA, 33pontos/17 jogos

2ºCaixão,31/17

3ºNeves 30/16

4ºPraia,28/16

5ºFolha,26/17

6ºAliança,24/16

7ºRiboque,23/17

8ºTrindade,20/17

9ºCorreia,19/17

10º Inter,16/17

11º Agrosport,14/17

12ºUDESCAI,13/16

Henrie Martins