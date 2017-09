Riboque sobe mais um degrau com triunfo caseiro

Riboque somou este final de semana, mais três pontos, no despertar para vida, ao vencer em casao aflito UDESCAI, por 3-1, numa partida onde os anfitriões controlaram do princípio ao fim as ocorrências do desafio.

Construíram o resultado que relança o Riboque para uma boa classificação, Costinha (45), Shevchenco (76) e Bilk (80).

Já o tento solidário da turma de Cantagalosurgiu ao cair do pano, mas não conseguimos descortinar o autor da proeza, que não livrou a equipa da derrota e por conseguinte última posição.

Resultados da 17ª jornada:

Caixão vs UDRA, 1-1

Correia vs Folha,0-0

Inter vs Monte,2-3

Riboque vs UDESCAI, 3-1

Trindade vs Praia, 3-3

Aliança vs Neves, 2-1

Classificação

1º UDRA, 33pontos/17 jogos

2ºCaixão,31/17

3ºNeves 30/16

4ºPraia,28/16

5ºFolha,26/17

6ºAliança,24/16

7ºRiboque,23/17

8ºTrindade,20/17

9ºCorreia,19/17

10º Inter,16/17

11º Agrosport,14/17

12ºUDESCAI,13/16

Henrie Martins