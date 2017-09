Pancadaria no jogo Aliança-Neves

Terminou da pior forma o duelo entre Aliança-Neves, com jogador dos forasteiros a plantar caos no terreno de jogo, ao aplicar um “golpe” na cara do juiz da partida, levando de igual modo a suspensão da partida, decorridos 87 minutos.

Antes do episódio que será penoso para os nortistas, vieram os golos, e falhanço de uma grande penalidade, por intermédio do Jedi, aos 55 minutos.

Quanto ao resultado, o Aliança foi o primeiro a abrir o activo, aos 16 minutos, por Doto, para euforia da claque de Pantufo (que ainda acredita no título), que foi para o descanso a festejar.

A vantagem foi anulada no reatar da partida, 47 minutos, marcou Plácido, gelando por completo o Wembley, que veria a descongelar aos 84 minutos, com tendo doKidilson “Polvo”, acabado de entrar, fazendo o 2-1, que perdurou até o fim precoce do desafio, uma vez que aos 87 minutos, o central Júnior decidiu deixar a sua equipa em maus lençóis, ao agredir o juiz da partida, após ser admoestado com o segundo amarelo e consequente expulsão.

Desta forma o desafio fica entregue ao Conselho de Disciplina, que não terá mãos a medir para o atleta e a turma de Neves, que deixou fugir a grande oportunidade de sair líder da prova nesta jornada, em função de vários resultados.

Resultados

Caixão vs UDRA, 1-1

Correia vs Folha,0-0

Intervs Monte,2-3

Riboquevs UDESCAI, 3-1

Trindade vs Praia, 3-3

Aliança vs Neves, 2-1

Classificação

1º UDRA, 33pontos/17 jogos

2ºCaixão,31/17

3ºNeves 30/16

4ºPraia,28/16

5ºFolha,26/17

6ºAliança,24/16

7ºRiboque,23/17

8ºTrindade,20/17

9ºCorreia,19/17

10º Inter,16/17

11º Agrosport,14/17

12ºUDESCAI,13/16

Henrie Martins