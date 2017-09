RAP escolhe o representante para a grande final da prova rainha

Porto Real e UDAPB disputam este sábado, na Região Autónoma do Príncipe, RAP, pelas 15h00, no Estádio 13 de Junho, a vaga para a Grande Final da Taça de São Tomé e Príncipe.

Este sábado, 30, todos os caminhos desportivos na RAP, darão ao Regional 13 de Junho, palco do jogo da final interna da prova rainha do futebol nacional, entre Porto Real – UDAPB, que vêem este desafio, como o salvador da pátria, uma vez que ficaram a quem da expectativa na principal competição Regional, campeonato local, 2º/4º lugar, relativamente.

O jogo que será apitado pelo experiente Sandino Ramos, está a ser aguardado com muita expectativa, no seio das duas claques, que prometem puxar do princípio ao fim, pelas suas cores, fazendo deste duelo, uma grande montra para o futebol na ilha.

Real parte como favorita, mas o adversário desvaloriza a situação, argumentando que o favoritismo não ganha jogos e só funciona antes dos desafios, porque quando o juiz apita pela primeira vez, as contas são outras, lembrando que estão na final por mérito próprio e que não vieram para ser o “patinho feio” da festa.

O desafio que prenderá a atenção Regional terá eco na ilha de São Tome, sobre tudo nos Angolares e na Praia Cruz, zonas onde militam os dois finalistas da ilha, UDRA de Angolares e Sporting de Praia Cruz.

Henrie Martins.