Recepção difícil para os dois da frente

A 18ª jornada do principal campeonato traz este final de semana, jogos difíceis para os dois da frente, UDRA de Angolares e Caixão Grande, 1º/2º colocados, que receberão Trindade e Aliança, respectivamente.

Depois do empate na última jornada, UDRA e Caixão voltam a ter mais uma jornada, onde não se prevê facilidades para nenhum dos emblemas, que precisam acordar para vida, de modo a não ser alcançado por Neves e Praia Cruz.

As duas equipas entram em cena no domingo, para o encerramento da ronda, Angolares recebem no 12 de Julho, a turma da Trindade; e Caixão mede forças com a equipa do momento, Aliança Nacional, que nesta segunda volta, já conseguiu tramar a vida de Praia Cruz, UDRA e Neves.

Ainda para esta jornada, teremos mais quatro jogos, Praia Cruz vs Riboque; UDESCAI vs Correia; Monte Café vs Neves; e Folha Fede vs Bombom.

Henrie Martins