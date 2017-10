Porto Real vai representar Príncipe na Grande final da Taça

Porto Real sucede os Operários como o campeão da Taça Regional, ao vencer este final de semana, no sintético do 13 de Junho, a UDAPB, por 3-2, e por conseguinte presença na Grande Final, que será frente a UDRA ou Praia Cruz.

“Quem não tem cão caça com gato”. Este ditado popular adequa-se muito a campanha do Porto Real na presente temporada 2017, onde apostou forte no campeonato, mas acabou na frustrante segunda posição na secretaria, porque dentro das quatro linhas, os portistas ficaram na terceira posição.

Então só restava mesmo a segunda competição, que foi também a segunda opção dos Realistas, para salvarem os “milhões” investidos com a compra de várias estrelas, que em muitos momentos da temporada andaram apagadas.

Mas para tal tinham que neutralizar a modesta UDAPB que não queria ser o “patinho” da festa. Não foi fácil, mas lá com muito sofrimento e paciência conseguiram vencer por margem mínima, 3-2, para alegria da sua ruidosa claque.

Sendo assim os “azuis e brancos”, regressam alguns anos depois a uma Grande Final, onde terá como adversário, UDRA ou Praia Cruz, as finalistas da ilha de São Tomé.

Henrie Martins