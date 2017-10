Monte Café quebra o gelo dos empates

Cumpriu-se este final de semana a 18ª jornada do nacional da primeira divisão, com destaque para cinco empates, envolvendo todos os emblemas que estão na corrida ao título, com excepção de Neves que perdeu ante Monte Café, por 3-0.

Mais uma jornada “nublada” dos emblemas que estão a discutir o títulodoméstico, ao desperdiçarem todos pontos na ronda em que o Bombom cai para a zona de despromoção.

A festa dos empates começou no sábado, com Praia Cruz- Riboque, 2-2, UDESCAI- Correia, 0-0, e terminou no domingo, com mais três empates, UDRA – Trindade, 1-1, Caixão Grande- Aliança, 2-2, e Folha Fede – Bombom, 1-1.

Mas quem não participou da festa, foi o Monte Café, que recebeu e goleou Neves, por 3-0, saindo de igual modo dazona de despromoção, em troca com o Bombom.

Classificação

1º UDRA, 34

2ºCaixão,32

3ºNeves, 30

4ºPraia,29

5ºFolha,27

6ºAliança,28

7ºRiboque,24

8ºTrindade,21

9ºCorreia,20

10º Agrosport,17

11º Inter,17

12ºUDESCAI,14

Henrie Martins