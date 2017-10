UDRA e Caixão regressam aos triunfos com vitórias tangenciais

UDRA de Angolares e Caixão Grande conservaram este final de semana as respectivas posições, no gráfico classificativo, com triunfos apertados, na deslocação ao reduto de Riboque, 0-1, e Trindade, 4-5.

Depois de três empates consecutivos, os dianteiros da prova, UDRA e Caixão, regressaram aos três pontos, ao vencer no terreno difícil, Riboque e Trindade, por margem tangencial, 0-1 e 4-5, respectivamente.

Quem atrasou na corrida ao título, foi o campeão nacional, Praia Cruz, que empatou a uma bola no reduto de Correia.

Nas outras partidas, Neves venceu Folha Fede, 1-0; Bombom bateu UDESCAI, 2-0; e Aliança sofreu para levar melhor sobre o Monte Café, 2-1.

Classificação

1º UDRA, 37

2ºCaixão,35

3ºPraia,33

4ºNeves, 33

5ºAliança,31

6ºFolha,27

7ºRiboque,24

8ºTrindade,21

9ºCorreia,21

10º Inter,20

11º Agrosport,17

12ºUDESCAI,14

Henrie Martins