UDRA vence e fica a um triunfo do título

UDRA de Angolares pode ter dado um passo muito importante rumo ao título, ao vencer este domingo, em jogo da 20ª jornada, o conjunto de Correia, por tangencial, 2-1.

Foi preciso muita paciênciapara os homens do extremo sulconseguirem os três pontos,este final-semana, diante de Correia, por 2-1, que pode valer o título já na próxima jornada, que será diante do Inter de Bombom.

As coisas até começaram a mal para os sulistas, que viram os forasteiros a abrirem o activo, aos oito minutos, por intermédio de Nuno.

Mas quem tem no plantel Iniesta e Gando, pode esperar sempre o melhor, e assim foi, com os mesmos a protagonizarem a reviravolta no placard, para alegria da tímida claque do sul.

Resultados:

UDESCAI vs Neves, 1-1,

Folha Fede vs Agrosport, 1-1,

Trindade vs Aliança, 0-0,

Praia Cruz vs Inter, 5-1,

UDRA vs Correia, 2-1,

Caixão Grande vs Riboque, 1-1.

Classificação

1º UDRA, 40

2ºPraia,36

3ºCaixão,36

4ºNeves, 34

5ºAliança,32

6ºFolha,28

7ºRiboque,25

8ºTrindade,22

9ºCorreia,21

10º Inter,20

11º Agrosport,18

12ºUDESCAI,15

Henrie Martins