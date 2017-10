UDESCAI e Monte Café podem dizer adeus ao principado

A vida tem destas! Enquanto uns lutam para festejar outros lutam para sobreviver e outros até mesmo para não chorar, como a UDESCAI e Agrosport de Monte Café, que poderão estampar já este sábado, a sua despromoção, caso empatam e Bombom vença UDRA de Angolares.

Monte Café e UDESCAI têm neste sábado,21, no desafio entre ambas, uma cartada decisiva quanto a continuidade no principal campeonato no arquipélago, uma vez que estão abaixo da linha de água, e quando faltam apenas duas jornadas para o fim.

As portas poderão fechar, já nesta jornada, mediante o empate ou derrota de Monte Café e o triunfo do Inter de Bombom, que terá pela frente o líder da prova, UDRA, que vai tentar resolver a demanda do título, já nesta jornada.

Ainda para esta rodada, serão disputados mais quatros desafios, Correia vs Caixão Grande; Neves vs Praia Cruz; Folha Fede vs Aliança; e Riboque vs Trindade.

Todos os jogos serão realizados no mesmo dia, com início marcado para às 15h00.

Henrie Martins