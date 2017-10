H7 não fica atrás e abraça Feira do desporto de STP

H7 é a instituição que se segue na lista dos que reconhecem os grandes benefícios do desporto para uma sociedade, apoiando com o seu produto, na execução da I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe, a ter lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro próximo, no Estádio Nacional 12 de Julho.

É dando passos que se consegue fazer grandes caminhadas, e assim está sendo feita a produção da Feira do Desporto, evento produzido e organizado em parceria, Ministério da Juventude e do Desporto; Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação; Chuto.stp; e Federação do Desporto Universitário, onde os apoios vão chegando e somando, de modo a cobrir as despesas da actividade.

H7 é o nome que se segue depois do BISTP.

Reconhecendo à capital importância dos apoios já recebidos, a Comissão Organizadora aproveitou para enaltecer o nobre gesto da gráfica H7.

“Ficamos muito lisonjeados com o arrimo recebido da gráfica. Mas, não nos surpreendeu este gesto, porque é uma empresa que vem dando provas, apoiando diversos projectos jovens realizados no país”.

De outro lado ficou expresso o usufrutoda instituição em apoiar a Feira.

“Éuma volúpia para nós abraçar um projecto com esta importância. Acreditamos que eventos destes merecem todo o nosso apoio, e de todo o país, uma vez que vão trabalhar e apresentar diversas actividades que irão jogar o bem-estar da população nacional”.

H7 une-se ao BISTP na primeira linha, no que refere aos apoios a Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe.

Feira do Desporto/ Henrie Martins