UDESCAI diz adeus em Monte Café

É assim a vida das equipas quando entram para a disputa de uma temporada, onde a partida sabem que em cada jornada terão um dos três resultados possíveis (vitória, empate ou derrota), e no final da temporada, um dos três destinos (título, manutenção ou despromoção).

E assim foi com a vida da UDESCAI, que acabou por experimentar já neste sábado o mais triste destino, a despromoção, ao perder no terreno de Monte Café, por 3-2, para a desilusão da sua claque.

Com este destino, a formação de Água-Izé deixa o distrito de Cantagalo, órfã de emblemas no principal escalão do nosso futebol.

Mas a UDESCAI não pode baixar sozinho, terá que escolher alguém para formar a dupla, Correia, 21, Monte Café, 21 e Bombom, 20, são os possíveis candidatos, quando falta apenas uma jornada.

As mesmas não terão vida fácil na última jornada, em que jogarão fora de portas, Trindade vs Correia; Praia Cruz vs Monte Café; e Caixão Grande vs Bombom.

Nas outras partidas da jornada finda, a UDRA de Angolares sagrou-se campeão doméstico, com o triunfo diante de Bombom, por 2-0; Trindade conseguiu agarrar uma vaga na principal liga na próxima temporada, ao vencer no reduto do Riboque, por 2-3; Praia Cruz foi ao Estádio Nacional vencer de forma categórica os Golfinhos de Neves, por 3-0; Caixão Grande foi tramar a vida de Correia, com vitória por 0-1; e Folha Fede quebrou a onda vitoriosa de Aliança Nacional, ao vencer por 2-1.

Classificação

1º UDRA, 43

2ºPraia,39

3ºCaixão,39

4ºNeves, 34

5ºAliança,32

6ºFolha,31

7ºRiboque,25

8ºTrindade,25

9ºCorreia,21

10º Agrosport,21

11º Inter,20

12ºUDESCAI,15

Henrie Martins