Operários separa Adilson do Gimbôa

O técnico da UDRA de Angolares, Adilson Varela, com o título doméstico alcançado este sábado, fica a dois jogos de igualar o ex-seleccionador com o treinador campeão, no emblema do extremo sul, que será diante do campeão da Região Autónoma do Príncipe, Operários.

O record estabelecido pelo Gimbôa em 2014, está na eminência de ser alcançado pelo Adilson Varela, que terá a chance nos próximos dois jogos com o campeão da RAP, Operários, de colar-se ao ex-seleccionador e actual técnico de Guadalupe.

Caso Varela alcance o Gimbôa, os sulistas passaram a somar o segundo título, na 31ª edição da competição.

Quantos aos mais galardoados, pós-independência os destaques vão para Praia Cruz, Riboque e Operários.

Ranking dos campeões nacionais:

1º Sporting Praia Cruz, 8

2º Vitória FC, 5

4º InterBom-Bom, 3

3º GD Os Operários, 4

5º Sporting Clube do Príncipe, 2

6º Desportivo de Guadalupe, 2

7º Bairros Unidos FC (Caixão Grande), 2

12º, Santana FC, 1

9º UDRA, 1

10º 6 de Setembro, 1

11º, Andorinha SportClub, 1

8º GD Sundy, 1

Henrie Martins