UDRA vence e marca duelo com Operários

UDRA de Angolares, na orientação do Adilson Varela, sagrou-se este sábado, em jogo da 21ª jornada, o campeão da ilha de São Tomé, ao vencer fora o Inter de Bombom, por 2-0, com golos de Tavarinho e Gando, marcando assim o encontro com o Operários, na Final Nacional.

Foi preciso sofrer para os Angolares conseguirem regressar à rota do título, três anos depois da última conquista, na altura, no comando de Gimbôa.

A duas jornadas do fim, com quatro pontos de vantagens sobre a perseguição, a UDRA precisava apenas de um triunfo, para conquistar o título, que veio acontecer no terreno do aflito, Inter de Bombom, que caiu para a zona de despromoção, por 2-0, com tento de Tavarinho e Gando.

Com este triunfo, os Angolares tornam no legítimo representante da ilha de São Tomé, na Grande Final, diante do campeão da Região Autónoma do Príncipe.

Nos outros jogos, Praia Cruz foi ao terreno de Neves vencer por, 0-3; Trindade confirmou a sua continuidade no principal escalão, ao vencer por 2-3, no terreno de Riboque; Folha Fede recebeu de despachou Aliança, por 2- 1; Correia perdeu em casa por 0-1 diante de Caixão Grande; e UDESCAI confirmou a sua despromoção ao perder no terreno de Monte Café, por 3-2.

Classificação

1º UDRA, 43

2ºPraia,39

3ºCaixão,39

4ºNeves, 34

5ºAliança,32

6ºFolha,31

7ºRiboque,25

8ºTrindade,25

9ºCorreia,21

10º Agrosport,21

11º Inter,20

12ºUDESCAI,15

Henrie Martins