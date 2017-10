Matemática da despromoção merece as atenções do fim

Termina este final de semana as emoções do principal campeonato na ilha de São Tomé, com as atenções viradas para as contas de despromoção, com três emblemas envolvidos, Bombom, Correia e Monte Café.

Quem será o azarado? Esta foi a pergunta mais feita no decorrer da semana.

Agora é a vez de obtemos a resposta, com a realização da 22ª e última jornada da prova doméstica, onde Bombom, 20, Correia, 21, e Monte Café, 21, tentarão a todo custo vencer e esperar que os concorrentes percam pontos, nas respectivas deslocações.

Bombom que tem a vida mais difícil, dependendo até do terceiro terá uma viagem bem curta ao reduto do vizinho Caixão Grande; Correia que vem logo a seguir vai ao terreno da Trindade; e por último Monte Café, em igualdade pontual com Correia, vai à casa de Praia Cruz.

No domingo, os golfinhos de Neves vão fazer a vénia aos novos campeões domésticos, UDRA de Angolares, no Estádio Nacional 12 de Julho; Cantagalo vai despedir-se da primeira divisão, com o adeus da UDESCAI, que vai receber Folha Fede; e no Wembley, Aliança Nacional vai finalizar a época frente ao lendário Riboque.

Henrie Martins