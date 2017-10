@quistp junta-se à Feira do Desporto de STP

Não é preciso ter muitos, para fazemos grandes gestos. Mesmo com o pouco, podemos dar vidas aos eventos desta grandeza, como a I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe.

Depois de dois gigantes, um no ramo bancário, BISTP, e o outro no mundo da gráfica, H7, eis que chegou a vez do @quistp (uma humilde empresa de design gráfic), entendendo os grandes feitos do desporto, abraçar o evento.

Movido por este ditado “não se dá topada nas pedras grandes, mas sim nas pedras pequenas”, a empresa decidiu enlaçar o projecto, que é uma organização e produção do (Chuto.stp, Ministério da Juventude e Desporto, Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação e Federação do Desporto Universitário), e que terá a sua execução nos dias 16 e 17 de Dezembro do corrente ano, no Estádio Nacional 12 de Julho.

“Para nós é uma honra acarinhar este grande projecto. Não poderíamos ficar de fora deste evento, porque acreditamos que o mesmo tem tudo a ver com a nossa nova filosofia, que passa pela promoção e divulgação do desporto nacional, numa parceria frutífera com o Chuto.stp”, sublinhou o director-geral da empresa.

Já do lado da organização ficou o agradecimento por mais um gesto positivo de uma empresa jovem e ciente da importância do desporto para uma sociedade, que tem najuventude a sua espinha dorsal.

“Queremos muito sinceramente agradecer @quistp por este apoio, que somando aos outros vai nos ajudar na realização do maior evento desportivo de 2017. Acreditamos que com aproximar do dia, vamos construindo uma grande equipa que estará pronta para vencer, fazendo da Feira, um sucesso nacional”- referiu o líder da comissão.

Com propósito de mostrar as crianças, jovens e adultos a trajectória do movimento da prática desportiva existente no país, sensibilizando a população sobre a necessidade da prática desportiva, como o veículo de prevenção contra as doenças crónicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial e colesterol) e apresentando os demais benefícios do desporto que ajudarão a encarrar os desafios da vida com outra perspectiva, construindo uma nova sociedade, onde serão exaltados os valores da solidariedade, respeito ao próximo e trabalho em equipa, o evento oferecerá dois dias de muitas actividades desportivas para todas as idades, desde as exposições até a marcha, passando, por venda de matérias desportivos, palestra sobre a saúde física, rastreio, kidsathletics e jogo de antigas glórias.

Com entrada gratuita, todos os visitantes terão que se fazer acompanhar de um kg de alimento não perecível, que será revertido em prol das instituições que cuidam de pessoas carenciadas no país.

Feira do Desporto/Henrie Martins