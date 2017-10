Campeão da RAP já pensa nos Angolares

O campeão da Região Autónoma do Príncipe, Operários, iniciouesta semana, a preparação para a operação UDRA de Angolares, referente à finalíssima do campeonato nacional.

O bem tratado tapete artificial do Regional 13 de Junho, foi palco nesta semana do arranque dos trabalhos do campão local, com vista ao duplo confronto com a UDRA de Angolares, na perspectiva de encontrar o sucessor do Sporting de Praia Cruz, líder do ranking dos campeões nacionais, oito troféus.

Operários chega a esta final depois da polémica que envolveu o primeiro Campeão Regional, Sporting do Príncipe, que viu o seu título entregue aos “trabalhadores” na secretaria, face a utilização irregular de um jogador.

Já os sulistas aparecem por mérito nesta disputa.

No caso do triunfo, Operários chegará ao quinto troféu nacional e a UDRA ao segundo, situação que está a criar muita expectativa nesta finalíssima.

De sublinhar que as equipas já se conhecem de outros “carnavais” com vantagem para o xadrez de São Tomé.

Quanto a data e local dos jogos, segundo uma fonte da Federação Santomense de Futebol, a primeira mão está agendada para o dia 11 do mês próximo, no Estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense, e a segunda mão para semana seguinte, no Regional 13 de Junho, na Região Autónoma do Príncipe.

