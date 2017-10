Bombom pede “clemência” dos compatriotas de Mé-Zóchi

O Inter de Bombom, que se encontra abaixo da linha de água, conhece este sábado o seu destino no principal escalão, onde a permanência dependerá muito do que os compatriotas de Mé-Zóchi, Trindade e Caixão Grande, poderão fazer.

O Caixão Grande que não tem mais nada acrescentar na sua participação nesta temporada, recebe este sábado o vizinho Caixão Grande, que já não sabe o que fazer para continuar na principal liga, uma vez nem um triunfo servirá, caso a Trindade, que também é do mesmo distrito, não trave a Correia.

Sem esta combinação, o Bombom poderá arrumar as malas e regressar ao escalão secundário, três anos depois.

Quem também estará a torcer por um triunfo da Trindade, é o Monte Café, que se tal acontecer, não será preciso mais vencer o Praia Cruz.

Fora destas contas, temos Aliança Nacional ao receber o Vitória do Riboque; o já campeão UDRA de Angolares ao defrontar o Desportivo de Neves; e UDESCAI ao despedir-se do principado, com recepção aos Dinâmicos de Folha Fede.

Henrie Martins