Governo promove III edição da marcha pela saúde

Com o objectivo de relançar o desporto de massa e promover actividades que contribuem para adopção de um estilo de vida saudável, eis que o Governo promoveu este final de semana, a III edição da Marcha pela saúde, numa amplidão de 13 km.

São no total 32 km já percorridos no quadro da marcha de sensibilização para adopção do estilo de vida saudável, promovida pelo executivo, através dos Ministérios da Juventude e do Desporto, da Saúde, da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Defesa e Administração Interna e da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.

Este final de semana, com uma moldura humana maior do que as anteriores, a caminhada que teve a sua saída e chegada na Praça da Independência, passou pelas localidades de Boa Morte, Penha, Correia, Obô Izaquente, Bôbô Fôrro, Madre Deus, Chacara e Rua 3 de Fevereiro.

Mais uma vez a população retorquiu em massa a caminhada pelo estilo de vida saudável.

No final os participantes foram contemplados com uma feira de saúde, levada a cabo pelo Ministério da saúde e um lanche a base dos frutos locais, produzido pelo Ministério da Agricultura.

Direcção dos Desportos