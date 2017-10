Folha Fede 8 – UDESCAI – 0  

Os Dinâmicos de Folha Fede estabeleceram este final de semana, em jogo da última jornada do campeonato, o novo máximo das vitórias, 8-0 diante da UDESCAI.

A última jornada que ficou condicionada no sábado por situação climatérica, trouxe o novo record das goleadas no campeonato, que foi estabelecido pela Folha Fede, na despedida da UDESCAI do principal escalão, com triunfo por 8-0.

No 12 de Julho, o já campeão doméstico, UDRA de Angolares, deixou boas indicações para o embate da taça com o Praia Cruz, ao vencer de forma contundente o Desportivo de Neves, por 4-2.

Por último em Pantufo, a turma local, Aliança Nacional, não foi além da repartição de pontos diante do Riboque, 1-1.

Já os jogos condicionados ficam adiados para esta quarta, 1, ou sábado, 4, segundo uma fonte próxima da Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais, COCAN.

Resultados da 22ª jornada:

Aliança vs Riboque, 1-1

UDRA vs Neves, 4-2

UDESCAI vs Dinâmicos Folha Fede, 0-8

Caixão Grande vs Bombom, adiado

Trindade vs Correia, adiado

Praia Cruz vs Monte Café, adiado.

Classificação

1º UDRA de Angolares, 46

2ºSporting de Praia Cruz,39*

3ºCaixão Grande,39*

4º Dinâmicos de Folha Fede,34

5º Desportivo de Neves, 34

6º Aliança Nacional,33

7ºVitória do Riboque,26

8ºTrindade,25*

9ºDesportivo de Correia,21*

10º Agrosport de Monte Café,21*

11º Inter de Bombom,20*

12ºUDESCAI,15

(*equipas com menos um jogo)

Henrie Martins