DD leva “gáudio” para comunidade de Plancas I

O Director dos Desportos (DD), Angélico Santos, entregou este domingo (29) a comunidade de Plancas I, em Lobata, um lote de materiais desportivos, para alegria da colectividade.

A comunidade de Plancas teve este domingo, um dia diferente dos outros, com à visita do Director dos Desportos, Angélico Santos e o deputado da Assembleia Nacional, Nenésio Afonso, que levaram um lote de materiais desportivos, alguns cabazes e mensagem de esperança e elogio pela forma como os jovens têm trabalhado em prol da causa local.

Com ligeiro atraso devido a estrada, lá chegou a caravana com muita boa disposição para interagir com a juventude local e fazer deste domingo, um dia muito especial.

O encantamento da delegação com a localidade começou na simples recepção, onde os jovens que já estavam à espera da visita, brindou-os com abraços, apertos de mão e beijinhos.

Em seguida, com o relógio a assinalar 11h00, a comitiva foi submetida a uma visita guiada pela asseada povoação, que está localizada a 18km da capital do país, e seis da capital do distrito, Guadalupe.

Neste percurso de descoberta da comunidade que começou e terminou no centro da localidade, os “forasteiros” tiveram o privilégio de conhecer os diversos pontos atractivos locais, com maior enfâse para o campo de futebol 7 (que está na zona traseira da localidade) e que clama por uma intervenção mais profunda.

Concluída esta etapa, a caravana foi desafiada a juntar-se aos jovens para preparar o prato que veio a ser servido no almoço de confraternização (banana /fruta, com cozido de peixe e o vinho da palma), desafio esse que foi aceite por mesma, mostrando que não entendem somente de administração, leis e desporto, mas também detêm um vasto domínio na cozinha, para o espanto das rapaziadas.

“Como é possível um director a descascar banana, pisar malagueta e pegar o fogo de lenha sem preconceito. Pensávamos que o senhor só entendia de computador e de papelada” – salientou um dos jovens.

Em sequência veio o almoço, com mais de três dezenas de jovens e crianças, a agruparem-se em torno da mesa, para degustar o saboroso prato, onde descontraidamente cada um foi contando a sua história, expondo a sua preocupação e felicitando pela iniciativa.

Mas isso não era o fim, mas sim, o pronuncio do clímax da actividade, com a entrega dos matérias desportivos (camisolas, calções, coletes, bolas, apitos, cronometro e bomba de bola) e algumas cestas básicas aos idosos da comunidade, que não tiveram palavras para expressar o nobre gesto inesperado, nos que próximos dias fará muita diferença nos respectivos cardápios.

“Estamos aqui para fazer estas entregas. O que temos aqui é pouco, mas acaba por ter um grande significado, porque diz o ditado, não é preciso ter muito, depois para ajudar o próximo. Viemos de coração aberto, e vocês nos receberam na santa humildade, gesto que nos deixou muito feliz. Vamos mobilizar mais meios para que futuro, possamos estender mais o nosso gesto”- introduziu Angélico Santos.

Quanto ao destino dos materiais, Santos chamou atenção para um bom uso dos mesmos.

“Espero que vocês possam saber utilizar estes materiais com muita sabedoria e que possam dar muitas alegrias a esta comunidade, vencendo jogos, mas sempre com espírito de fair play”.

Em representação da comunidade, Nelito, vulgo “Plancas” teceu rasgados elogios por todo este gesto, e pediu a Deus que iluminasse a vida dos mesmos.

“É um prazer enorme para nós receber-vos aqui na nossa humilde localidade. Em nome da comunidade queremos agradecer aos senhores por estes materiais e os cabazes, bem como a forma que interagiram connosco. Esperamos que esta vossa dinâmica não pare por aqui. Como vocês chegaram aqui e nos encheram com esta alegria, pedimos a Deus, para vos dar muita saúde, paz, e força para continuarem a trabalhar em prol deste país, com mais atenção para as pequenas comunidades”.

Cumprindo o roteiro, a delegação regressou aos transportes, onde foram despedidos com o mesmo espírito da recepção, com alguns a se emocionarem, a abraçarem fortemente os visitantes e outros a brotarem algumas gotas de lágrimas, com o arrancar dos carros.

O dia passado fora do gabinete pelo Director dos Desportos, Angélico Santos, com a comunidade de Plancas I, leva-nos a reflectir sobre quanto a gente pode fazer os outros felizes, tirando um pouco do nosso tempo para os próximos.

Direcção dos Desportos