Governo entrega o último “bastião” desportivo na RAP

O Governo, através do Ministério da Juventude e do Desporto, inaugura este domingo, na Região Autónoma do Príncipe, RAP, o último dos cinco polidesportivos construídos em todo o país, no quadro da política da massificação e promoção do desporto de salão.

Foi preciso esperar pelo 5 de Novembro, dia nacional da juventude, para se abrir oficialmente os portões do último e mais emblemático polidesportivo, erguido entre 2016 e 2017 pelo executivo, liderado pelo Patrice Trovoada.

A inauguração que está agendada para este domingo, será antecedida pela IV edição da Marcha pela Saúde, que chega assim à Região, depois três edições em São Tomé, São Tomé/Trindade- 26 de Outubro, São Tomé /Guadalupe- 30 de Setembro e São Tomé / São Tomé- 28 de Novembro.

A infra-estrutura que custou ao cofre do Governo, mais de 100 mil euros, será um espaço de referência na ilha, sublinhou um dos residentes, que não vê a hora de experimentar o novo espaço desportivo, que ajudará no preenchimento dos tempos ócios da juventude do Príncipe, reforçou-o.

Henrie Martins