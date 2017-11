Bombom, Correia e Monte Café conhecem o destino adiado pela chuva

Cumpre-se este final de semana, a segunda metade da última jornada do principal escalão do futebol na ilha de São Tomé, com três duelos, envolvendo equipas que disputam a manutenção no principado, Bombom, 20, Correia, 21, e Monte Café, 21.

Como já podemos perceber, dos trêsconjuntos, apenas o Bombom não depende de si para continuar, mas, situação que não tira o foco do sonho de manutenção ao emblema orientado pelo Yuri Eusébio, que na antevisão do desafio, mostrou-se muito crente na continuidade, onde espera vencer o vizinho Caixão Grande e aguardarpela ajudinha dos concorrentes, escorregando nas respectivas deslocações, Monte Café no terreno de Praia Cruz e Correia no reduto da Trindade.

Já com as malas feitas à espera do companheiro, está a UDESCAI, que na última jornada, averbou a derrota mais pesada da presente temporada da prova, 8-0 diante de Folha Fede.

No sentido inverso, regressou ao principal escalão, Sporting de São Tomé e o 6 de Setembro.

