Unaids: novos estudos são “avanço significativo” na prevenção ao HIV

Conferência nos EUA apresentou pesquisas com medicamentos de profilaxia pré-exposição; chefe do programa da ONU afirmou que resultados são “importantes” para ações globais para acabar com a epidemia de Aids até 2030.

Foto: Irin/Eva-Lotta Jansson

Laura Gelbert, da Rádio ONU em Nova York.

O Programa Conjunto sobre HIV/Aids, Unaids, saudou nesta terça-feira os resultados de uma série de estudos clínicos recentes sobre os efeitos de medicamentos antirretrovirais. As pesquisas foram apresentadas em uma conferência em Seattle, nos Estados Unidos.

Segundo o diretor-executivo do Unaids, Michel Sidibé, os resultados são “oportunos, importantes e vão avançar as ações globais para acabar com a epidemia de Aids até 2030″.

Prevenção

Na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, o resultado de dois diferentes estudos sobre medicamentos de profilaxia pré-exposição mostrou 86% de eficácia na prevenção de novas infecções por HIV entre homens que fazem sexo com homens.

Uma terceira pesquisa abordou casais chamados sorodiscordantes, ou seja, onde apenas um dos parceiros vive com HIV. Segundo o estudo, acesso a este tipo de medicamento para a pessoa que não vive com o HIV combinado com acesso a terapia antirretroviral para a que é HIV positivo foi 96% eficaz em prevenir novas infecções.

Sidibé afirmou que “estes novos resultados são avanços significativos no progresso das ações para fornecer opções eficazes de prevenção ao HIV para homens que fazem sexo com homens e casais sorodiscordantes”.

Mulheres

Um quarto estudo, na África do Sul, teve menos sucesso. Apesar da pesquisa, que envolveu mulheres com risco maior de infecção por HIV, ter mostrado resultados decepcionantes, o estudo ainda fornece informação valiosa sobre a necessidade urgente de encontrar novas e eficazes opções de prevenção ao HIV para jovens mulheres.

O Unaids une ações de 11 organizações da ONU e trabalha com parceiros nacionais e globais para acabar com a epidemia de Aids até 2030.

O programa parabenizou todos os pesquisadores e saudou a “opção adicional altamente eficaz de prevenção ao HIV” oferecida pela profilaxia pré-exposição.

Foto: Irin/Eva-Lotta Jansson

Laura Gelbert, da Rádio ONU em Nova York.

O Programa Conjunto sobre HIV/Aids, Unaids, saudou nesta terça-feira os resultados de uma série de estudos clínicos recentes sobre os efeitos de medicamentos antirretrovirais. As pesquisas foram apresentadas em uma conferência em Seattle, nos Estados Unidos.

Segundo o diretor-executivo do Unaids, Michel Sidibé, os resultados são “oportunos, importantes e vão avançar as ações globais para acabar com a epidemia de Aids até 2030″.

Prevenção

Na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, o resultado de dois diferentes estudos sobre medicamentos de profilaxia pré-exposição mostrou 86% de eficácia na prevenção de novas infecções por HIV entre homens que fazem sexo com homens.

Uma terceira pesquisa abordou casais chamados sorodiscordantes, ou seja, onde apenas um dos parceiros vive com HIV. Segundo o estudo, acesso a este tipo de medicamento para a pessoa que não vive com o HIV combinado com acesso a terapia antirretroviral para a que é HIV positivo foi 96% eficaz em prevenir novas infecções.

Sidibé afirmou que “estes novos resultados são avanços significativos no progresso das ações para fornecer opções eficazes de prevenção ao HIV para homens que fazem sexo com homens e casais sorodiscordantes”.

Mulheres

Um quarto estudo, na África do Sul, teve menos sucesso. Apesar da pesquisa, que envolveu mulheres com risco maior de infecção por HIV, ter mostrado resultados decepcionantes, o estudo ainda fornece informação valiosa sobre a necessidade urgente de encontrar novas e eficazes opções de prevenção ao HIV para jovens mulheres.

O Unaids une ações de 11 organizações da ONU e trabalha com parceiros nacionais e globais para acabar com a epidemia de Aids até 2030.

O programa parabenizou todos os pesquisadores e saudou a “opção adicional altamente eficaz de prevenção ao HIV” oferecida pela profilaxia pré-exposição.